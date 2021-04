Politie houdt minderjarige jongens onder schot in Dronten: nepwapen gevonden

18.000 testen uitgevoerd bij proef met grootscha­lig testen in Dronten: minder dan vooraf gehoopt

23 maart Bij het grootschalig testen in Dronten zijn in totaal 18.000 testen op het coronavirus uitgevoerd. Zondag eindigde het experiment om te kijken of de massatest een doeltreffend wapen is in de strijd tegen het virus. Minder inwoners hebben zich vrijwillig laten testen dan de onderzoekers vooraf hadden gehoopt.