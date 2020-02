Politie houdt na reeks vernielingen Swifterbant vijf ‘echte echterbakken’ aan

Samenscholingsverbod

Hoewel uit onderzoek moet blijken of de aangehouden jongeren uit Swifterbant en Dronten daadwerkelijk te linken zijn aan alle vernielingen, sprak burgemeester Jean Paul Gebben eerder al over ‘echte etterbakken’. Hij gaf daarbij in aanloop naar bijvoorbeeld de jaarwisseling aan te denken over een samenscholingsverbod en de mogelijkheid van preventief fouilleren. En over de putdeksels: ,,Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als iemand daarin was gevallen. We hebben het hier over een zeer ernstig vergrijp, dat gaat echt alle grenzen te boven.”