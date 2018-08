Politie 'ontsteld' over afvaldump in kledingcontainer Swifterbant

De container staat aan de Sportweg en behoort tot de organisatie Sympany. Dit is een 'sociaal ondernemer' die kleding inzamelt en verkoopt en daarmee projecten steunt in Malawi, Congo, Angola, Ethiopië en India. Op foto's van de politie op Facebook is te zien dat er een berg rommel naast de container ligt. Maar ook ín de container is afval gedumpt. Vervelend, want daarmee wordt 'bruikbaar textiel onbruikbaar'. Verder duurt het sorteren van het textiel langer en kost het afvoeren van het afval Sympany geld, aldus de politie.