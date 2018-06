Politie: 'Slooploodsen Swifterbant zijn gevaarlijk'

In de slooploodsen in Swifterbant is het gevaarlijk. Daarvoor waarschuwt de politie: 'Het is er donker en er bevinden zich vele scherpe delen en onbeschermde hoogtes waar men af kan vallen'.

De loodsen aan de Industrieweg zijn in de buurt een bron van ergernis. Er zit asbest in en vandalen vermaken zich er prima. Dat weet ook de politie: 'In de afgelopen maanden is dit meermaals geconstateerd, en werd na contact met de eigenaar het pand elke keer weer afgesloten'.

Strafbaar

Toch blijven jongeren het pand binnen dringen. 'Het is strafbaar om dit pand of het sloopterrein te betreden', waarschuwt de politie. 'Bij constatering wordt geverbaliseerd'. De politie roept ouders op om met hun kinderen te praten over de gevaren van de loods. 'Dan hoeven wij dit niet te doen'.