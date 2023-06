Politiedatabase telt bijna achthonderd camera's in Dronten, onder het landelijk gemiddelde

Almere-coach Pastoor: ‘Het was toch nog wel spannend’

Hoewel Almere City FC in het duel bij FC Emmen (2-1-winst) in de play-offs om promotie en degradatie eigenlijk geen moment in gevaar kwam, vond trainer Alex Pastoor het duel toch nog wel spannend. ,,Dat zijn dit soort duels altijd”, zei hij bij ESPN. ,,In de play-offs kan van alles gebeuren, dat is vaak genoeg gebleken. Je moet nooit te vroeg denken dat het gedaan is.”