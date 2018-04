Politiek blij, eindelijk kan Swifterbant uitbreiden

'Ongelooflijk blij' is de politiek in Dronten dat na lang zoeken eindelijk een locatie is gevonden voor woningbouw in Swifterbant. Maar zijn de dorpsbewoners wel zo blij met de Bisonweg?

PvdA-raadslid Suzanne Stoop is daar 'niet van overtuigd', zei ze donderdagavond in de raadsvergadering. Zij heeft signalen ontvangen, bijvoorbeeld tijdens de verkiezingscampagne in Swifterbant, dat niet alle dorpelingen enthousiast zijn over de Bisonweg. Bovendien wordt in het rapport van de bewonersgroep ook bedrijventerrein Spelwijk veelvuldig aangewezen, zei ze.

Onenigheid

Deze bewonersgroep is vorig jaar in het leven geroepen om een plek voor woningbouw te zoeken. De gemeente besloot hiertoe nadat er onenigheid was geweest over een andere voorgenomen locatie. Begin dit jaar presenteerde de bewonersgroep haar advies: de Bisonweg in Swifterbant-Zuid moet het worden. Hier is ruimte voor 800 woningen. De raad besloot donderdagavond het zogeheten voorkeursrecht op deze plek los te laten. Daarmee zijn de gronden gereserveerd en kunnen speculanten er niet meer tussen komen.

Quote Zitten we hiermee vast aan de Bisonweg? Suzanne Stoop