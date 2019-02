Politiek Dronten over vertrek wethouder Oosterveld: ‘We zagen Jaap worstelen’

Raadsleden in Dronten tonen begrip voor het onverwachte vertrek van wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie). ,,We zagen hem worstelen’’.

Zo'n 9 maanden na zijn installatie kondigt Oosterveld al zijn aftreden aan. Per 1 maart legt hij zijn functie neer. De ‘prachtige hondenbaan’ valt hem te zwaar, schrijft hij in een brief aan de raad. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat de hectiek van het werk en de rust waar ik privé aan hecht, niet in balans zijn’, schrijft hij. Hij heeft de knoop doorgehakt na een bezinningsperiode. Oosterveld, die gisteren niet bereikbaar was voor een reactie, werd op 31 mei beëdigd en was daarvoor jarenlang raadslid.

Hakken in het zand

Hij had geen makkelijke portefeuille met het beleid rond de ondergrondse afvalcontainers, waarbij het nodige misging, en de veelbesproken plannen voor het gemeentehuis. Donderdagavond besluit de gemeenteraad of het gebouw ingrijpend wordt verbouwd. Oppositiepartijen zullen de hakken in het zand zetten en meer tijd voor onderzoek vragen. Opvallend was dat Oosterveld twee weken geleden in de commissie, waar dit onderwerp voor een pittige discussie zorgde, ontbrak. Collega Ton van Amerongen verving hem en zal dat donderdag waarschijnlijk ook doen, laat een gemeentewoordvoerster weten.

Quote Dit werk gaat 24 uur per dag, 7 dagen per weer door. Andere zaken komen in het gedrang Roelof Siepel, ChristenUnie Dronten

,,Hij heeft waarschijnlijk te veel hooi op de vork genomen’’, zegt Roelof Siepel, ChristenUnie-fractievoorzitter. ,,Dit werk gaat 24 uur per dag, 7 dagen per weer door. Andere zaken komen in het gedrang. Jaap heeft de vakantieperiode gebruikt om zich te bezinnen. Ik vind het een dapper besluit, als partij respecteren we het.’’ Siepel denkt niet dat de portefeuille van Oosterveld te zwaar is. ,,De verdeling over de collegeleden is eerlijk’’.

Worstelen

Daar denkt Paul Vermast, fractievoorzitter van GroenLinks, anders over. ,,Ik vind dat Jaap een zware portefeuille had. We zagen hem af en toe worstelen, maar ik vind hem geen slechte wethouder. Kijk, het beleid voor de afvalcontainers was al in werking gezet toen hij aantrad, de plannen voor het gemeentehuis niet. Er is veel kritiek op, maar ik vind niet dat hij daar persoonlijk op wordt afgerekend.’’

Vreemd

,,Ik zag het niet aankomen’’, zegt Suzanne Stoop (PvdA). ,,Al was het vreemd dat hij er in de commissie niet bij was. Deze baan vraagt veel, dat blijkt maar weer.’’ Stoop, fel tegen het voorstel voor de verbouwing van het gemeentehuis dat donderdag op de raadsagenda staat: ,,Het lijkt me verstandig om dat later te behandelen.’’