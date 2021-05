Politiek trapt op de rem, Dronten mag kunstcollectie nog niet uitdunnen: ‘Wat gooien we weg?’

Na de ingrijpende verbouwing is er voor een groot aantal kunstwerken geen plek meer in het gemeentehuis. Het gebouw is minder hokkig en laat meer licht door: er is simpelweg te weinig ruimte. ,,We willen niet alles opslaan in een depot. Daarom hebben we besloten om een aantal objecten af te stoten’’, zei een woordvoerster eerder tegen deze krant.