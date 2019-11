Politiek wil plan voor Swifterbant: ‘Het gaat gewoon niet goed’

De politiek in Dronten maakt zich zorgen over Swifterbant en wil dat er een plan voor het dorp komt. ,,Er speelt veel in Swifterbant, we kijken nooit naar het geheel’’, zegt initiatiefneemster Suzanne Stoop (PvdA).

Ze lanceerde het idee voor een dorpsvisie tijdens de raadsdiscussie over de komst van de Lidl naar Dronten-West. Daarbij ging het veel over Swifterbant. De middenstand in het dorp is bang dat na de opening van de discounter nog meer Swifterbanters boodschappen gaan doen in Dronten. ,,Het is volstrekt duidelijk dat de Lidl consequenties gaat hebben voor Swifterbant’’, zegt Stoop. Haar motie voor een dorpsvisie werd donderdag unaniem aangenomen.

Zoethoudertjes

Nee, het is geen goedmakertje voor de komst van de Lidl, benadrukt Stoop. ,,Swifterbant heeft genoeg zoethoudertjes gehad. Aan deze dorpsvisie hangt een prijskaartje hè. Je kunt niet een plan maken en dan zeggen: het mag niks kosten’’. Meerdere partijen maken zich zorgen over Swifterbant, zo bleek donderdag. Stoop: ,,Er speelt veel: de discussie over de windmolens, het zwembad, het MFC, de problemen met de jeugd... Het gaat gewoon niet goed. We kijken nooit eens met een helicopterview naar het dorp. Waar willen we naartoe? Het is hap-snapbeleid’’.

Quote Met een dorpsvisie achter de hand heb je misschien een goede reden om een sporthal te bouwen Suzanne Stoop, PvdA Dronten

Swifterbant moet zelf de bouwstenen leveren voor de dorpsvisie, zegt Stoop. ,,We willen de bewoners in alle openheid laten nadenken. We sturen niet aan op een bepaalde uitkomst. Er leven veel mooie ideeën in het dorp’’. Zo willen veel inwoners graag een moderne sporthal in het dorp, zegt ze. ,,Met een dorpsvisie achter de hand heb je misschien een goede reden om die te bouwen’’.

