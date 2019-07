Politieke steun ten spijt: Drontens buurtbadje blijft verboden

Brede politieke steun voor het buurtbadje van Drontenaar Robert van Vlijmen heeft de gemeente zelf nog niet op andere gedachten gebracht. Het verbod op het badje in de Gaffelstraat blijft gewoon gehandhaafd, op straffe van 250 euro per dag. Neemt niet weg dat Van Vlijmen aangenaam verrast is door de adhesiebetuigingen van GroenLinks, VVD en Leefbaar Dronten. Die vinden allemaal dat het badje, dat al zes jaar verkoeling en plezier biedt aan de kinderen in de buurt, niet zomaar verboden had moeten worden. Donderdag bespreekt Van Vlijmen met fractievoorzitter Jan Ammerlaan van Leefbaar Dronten de opties.

Heet of niet, Van Vlijmen moest het badje vorige week bij tropische temperaturen weghalen, op last van de gemeente. Het stond op openbaar terrein en daar kon de gemeente geen verantwoordelijkheid voor nemen, zei een woordvoerder in een toelichting,

Intussen heeft de mening van de drie partijen, die samen goed zijn voor de helft min één zetel in de gemeenteraad, het gemeentebestuur niet op andere gedachten gebracht. „Nochtans niet”, reageert een woordvoerder. „De raad kan toch moeilijk van de gemeente vragen de wet te overtreden.”

Overleg

Niettemin was er, nu de kwestie langzaamaan groter wordt, maandagmiddag overleg tussen de betrokken bij de gemeente. „Vooral om informatie te delen”, zegt de woordvoerder. Van Vlijmen is niet uitgenodigd. „Helaas niet, al zou ik dat wel graag hebben gewild om de zaak op te lossen.”

Quote Ik geloof ze niet meer, het vertrouwen is weg Robert van Vlijmen

Van Vlijmen verwerpt de suggestie vanuit het gemeentehuis dat er voor het verbod overleg heeft plaatsgevonden met de buurt. Pas toen dat niets opleverde zou er zijn gehandhaafd. „Niet waar”, zegt Van Vlijmen. Er werd gewoon een briefje in de brievenbus gedrukt. Toen ben ik zelf gaan bellen. Ze zijn nog nooit hier geweest. Ik kreeg vervolgens verschillende verklaringen. En het grappige is, de verklaring die ze nu geven dat het niet veilig zou zijn, staat nou net niet op papier. In de brief staat alleen dat het bad weg moet omdat we geen vergunning hebben. Ik geloof ze niet meer, het vertrouwen is weg.”

Opgevouwen

Ondertussen ligt het badje nog steeds opgevouwen in zijn tuin. Een vergunningaanvraag is nog niet de deur uit. Ook van het aanbod om de tuin van de buurvrouw te gebruiken heeft Van Vlijmen nog geen gebruikt gemaakt. „Daarvoor moeten we eerst de tuin verbouwen. De buurvrouw vond dat wel goed, maar dan kijken we toch liever eerst of we via Leefbaar Dronten iets kunnen bereiken. Binnendoor gaat meestal sneller. En een vergunning aanvragen kost ook zo weer vijftig euro”, zegt hij.