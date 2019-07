Politieke steun voor buurtzwembad in Dronten: ‘Laat iedereen vooral genieten’

Vooral Zwolle en Kampen melden overlast van Defqon, en dus niet de Noord-Veluwe

14:16 Verreweg de meeste meldingen van geluidsoverlast door Defqon.1 kwamen niet uit de gemeenten Nunspeet, Elburg of Oldebroek Van de 142 meldingen over het festival kwamen er honderd vanuit de regio Zwolle-Kampen. Dat blijkt uit het eindrapport van het bureau dat begin eind vorige maand geluidsmetingen verrichtte in opdracht van de drie gemeenten.