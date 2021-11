Pompoenman klapt uit de school over werk tijdens Walibi Fright Nights: ‘Chaos, ongelukken en paniek’

Attractiepark Walbi in Biddinghuizen is in verlegenheid gebracht door acteur Jorn Barte, die tijdens Halloween Fright Nights de rol speelt van de enge pompoenman. Barte vertelt in TikTok-filmpjes over zijn werk achter de schermen: ‘Ongelukken met meisjes, val van een podium, chaos, onderkoelde collega’s, paniekaanvallen en agressieve bezoekers’.