Populaire Snollebollekes komen naar Dronten, ‘We hebben ze vorig jaar al geboekt’

De Brabantse feestact verkocht dit jaar twee keer de GelreDome in Arnhem uit. De 30.000 kaarten voor het eerste concert waren in krap 1,5 uur weg. Het tweede concert was nog sneller uitverkocht. Het leverde de Snollebollekes een tegel in de ‘Walk of Fame’ voor het stadion op. Van de drie concerten die voor 2020 zijn aangekondigd in de GelreDome, zijn er al twee uitverkocht.

Hoe krijgt ProDronten het voor elkaar om deze act voor de Meerpaaldagen te boeken? ,,We hebben ze bijna een jaar geleden al vastgelegd’’, zegt voorzitter Joop Smeenk nuchter. ,,Als ik ze nu had willen boeken, konden we ze nooit betalen.’’ ProDronten is door meerdere mensen getipt over de Snollebollekes, aldus Smeenk. ,,Zo gaat dat meestal’’.

Buitenkansje

De kans bestaat dat Dronten wordt overlopen door fans. Het is een buitenkansje, de Meerpaaldagen zijn immers gratis. Smeenk wijst erop dat het Meerpaalplein van 8 tot en met 10 augustus een evenemententerrein is waarvoor een maximum aantal bezoekers geldt. ,,Kom op tijd, zou ik zeggen. Want vol is vol’'.