Positie wethouder Vis nog zwakker na publicatie feitenrelaas

Het is de vraag of Vis door kan als wethouder nu blijkt dat hij de raad meerdere keren foutief heeft ingelicht. Vis heeft zich verslikt in het zogenaamde payrolling, een omstreden methode voor het inhuren van personeel.

Ontkenning

De ChristenUnie vroeg hem in juni 2015 of Dronten hier gebruik van maakt, waarop hij ontkende. In maart van dit jaar bleek, tot verbazing van de raad, dat Dronten wel degelijk aan payrolling doet. En onlangs meldde Vis per brief dat hier in juni 2015 ook al sprake was. In de commissie van vorige week maakte Vis uitgebreid excuses - ook voor andere communicatiefouten in deze zaak - en beloofde hij beterschap.

Verkeerde informatie