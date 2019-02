Prikpost trombosezorg Swifterbant plotseling dicht

Trombosedienst Atalmedial heeft deze week met onmiddellijke ingang de bloedprikpost in Swifterbant gesloten. Patiënten en huisartsen werden afgelopen zaterdag volkomen verrast door een brief waarin het besluit, zonder enige uitleg, werd gemeld. „Dit is van een hufterigheid die helemaal niet kan in de zorg”, aldus een boze huisarts Paul Kemps, die patiënten voor niets naar de prikpost in de huisartsenpost zag komen.

Door het besluit worden volgens Kemps vele tientallen patiënten gedupeerd. Wekelijks laten zo’n 60 mensen bloed prikken op de huisartsenpost en in de post van Atalmedial. Die moeten hun heil nu zoeken bij gezondheidscentrum in Dronten (GOED) of Biddinghuizen, waar Atalmedial wel diensten blijft aanbieden.

‘Te gek voor woorden’

„Het is toch te gek voor woorden dat we voor elk prikje naar Dronten moeten”, foetert de 91-jarige Willem Boer. Vooral voor oudere patiënten is het volgens hem een ramp dat zij niet meer in het eigen dorp terecht kunnen. Dat vindt ook Denise van der Boom van Dorpsbelangen. Ze was nog niet op de hoogte van de plotselinge sluiting. „Dit is een voorziening die we zeker niet kwijt willen”, aldus Van der Boom.

Het botert al een tijdje niet tussen de huisartsen en Atalmedial, dat sinds maart vorig jaar actief is in Swifterbant. De artsen prikken zelf bloed voor diagnostiek bij hun eigen patiënten en laten dat sinds een paar maanden onderzoeken door een ander laboratorium. „De service bij Atalmedial was slecht”, zegt Kemps. „Uitslagen kwamen te laat, dingen raakten kwijt. We waren er klaar mee. Dit wilden we onze mensen niet langer aan doen.”

Serieus bezig

Bestuurder Claudia Pronk van Atalmedial zegt zich niet in de kritiek te herkennen. „We zijn allemaal serieus bezig en daarbij wegen de belangen van de patiënten en het dorp zeker mee”, reageert ze. Pronk zegt de keuze van de huisartsen voor een ander laboratorium te respecteren. Dat legt de bal dan wel bij henzelf, vindt ze. „Wij gaan er van uit dat bij de keuze voor een ander lab ook de belangen van de patiënten ter harte worden genomen. Voor ons is het bedrijfseconomisch niet langer mogelijk om onze dienstverlening in het dorp te continueren.”

