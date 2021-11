Geen extra asielzoe­kers in Luttel­geest, wel in Dronten: ‘Druk aan het schuiven geweest’

De gemeente Noordoostpolder gaat op korte termijn geen extra asielzoekers opvangen. Dronten doet dat sinds vorige maand wel. In het asielzoekerscentrum bij Roggebot zijn negentig bedden bijgeplaatst. ,,Dat is het maximale, we zijn druk aan het schuiven geweest.’’

25 oktober