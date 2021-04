Problemen rond uitbreiding Swifterbant zijn geen incident, betoogt de politiek: ‘Schering en inslag’

De zo gewenste uitbreiding van Swifterbant is plotseling met twijfels omgeven nu de gemeente Dronten de optie op de grond is verloren. Het bestemmingsplan is teruggetrokken, er zijn te veel onzekerheden. De politiek eist opheldering, vier partijen vroegen een speciale vergadering aan die dinsdagavond plaatsvond. Het was formeel een informatiebijeenkomst, maar het leek bij vlagen op een spoeddebat. Want er is nogal wat misgegaan, zo bleek.