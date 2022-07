Professionals uit agrarische en groene sector naar Biddinghuizen voor vakbeurzen

Bijna te bewonderen: de grote collectie polderma­chi­nes in Swifter­bant: ‘Land maken uit de zee, dat zit in ons DNA’

Nog een krappe maand en de Stichting Polderpioniers opent haar bezoekerscentrum voor publiek. In een grote schuur tussen Swifterbant en Dronten is vanaf 16 juli een collectie machines te bewonderen die is gebruikt bij de inpoldering. ,,We laten zien hoe er uit de zeebodem landbouwgrond is gemaakt.’’

17 juni