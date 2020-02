Profiteren amateurclubs uit Dronten van Chelsea-miljoenentransfer Hakim Ziyech?

Politie houdt na reeks vernielin­gen Swifter­bant vijf ‘echte echterbak­ken’ aan

12:36 De politie heeft maandag en dinsdag vijf jongeren aangehouden die verdacht worden van een reeks vernielingen in Swifterbant en omgeving. De jongeren in de leeftijd van 18, 19 en 20 jaar zijn op vrije voeten, maar moeten zich later voor de rechter verantwoorden.