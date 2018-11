Provincie Flevoland dubt over drinkwater in toekomst

video Dronten zet polderpio­nier op voetstuk tijdens belevings­tocht

18 november Een kaal stuk landbouwgrond door hard werken omzetten naar een bloeiend fruitbedrijf. Of een leeg pand in een pas verrezen winkelcentrum opschalen naar een goed draaiende onderneming. Het wordt allemaal uitgebeeld in de indrukwekkende belevingstocht ‘Water wordt land’ georganiseerd vanuit de viering honderd jaar Zuiderzeewet.