Provincie Flevoland: stikstof-constructie Windpark Groen is geen ‘trucje’

GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) noemen de stikstofconstructie met lege pluimveestallen die voor Windpark Groen is bedacht ‘een truc’, maar provincie Flevoland stelt dat alles aan de wet voldoet en dus mag. ,,Zo zitten de regels nu eenmaal in elkaar’’, zegt gedeputeerde Jop Fackeldey erover.

De initiatiefnemers van Windpark Groen, waaronder Wim Luijkx, willen een windpark bouwen bij Dronten. Daar hebben zijn volgens de rechter stikstofrechten voor nodig, omdat er tijdens de bouwactiviteiten stikstof vrijkomt. Windpark Groen wil de uitstoot van de bouw compenseren met behulp van twee leegstaande pluimveestallen in de buurt. De stallen stonden aanvankelijk leeg, maar nu komen er tijdelijk eenden in. Als de bouw begint, worden de eenden weer verplaatst. Op papier is zo dan minder stikstof-uitstoot, waardoor de bouw van de windmolens verder mag.

Onnodig dierenleed

Fractieleider Bas de Reus van GroenLinks Flevoland noemt de constructie ‘onnodig dierenleed’. ,,Deze truc is daarnaast helemaal niet nodig. Bij de uitstoot van stikstof wordt gekeken naar de capaciteit van de stal en niet naar hoeveel kippen er in zitten. Voor de uitstoot kijkt men alleen naar wat op papier staat.’’ De Reus vraagt zich af of er bij ambtenaren van de provincie voldoende kennis is over de stikstofproblematiek. ,,Daarom wil ik van de gedeputeerde weten wat hij gaat doen om dit een volgende keer te voorkomen.” De Reus wil ook van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij de constructie een zeer onwenselijke situatie vinden, omdat er volgens hem per saldo meer in plaats van minder stikstof wordt uitgestoten.

Sjoemelen

De PVV is eveneens zeer kritisch. ,,Dit is gewoon sjoemelen. De regels worden eigenlijk gewoon misbruikt door een partij die subsidie ruikt en met alle geweld wil doorgaan‘’, zegt fractieleider Chris Janssen. Hij vindt dat regels van fatsoen worden overtreden. ,,De bedrijvigheid die nu wordt ingezet voor het verlagen van de uitstoot, vindt daar helemaal niet plaats. We hebben schriftelijk vragen gesteld en zullen hier woensdag in de vergadering verder op ingaan.’’

Stikstofproductie

Gedeputeerde Jop Fackeldey moet de vragen nog beantwoorden, maar zegt tegenover de Stentor alvast in een reactie dat ,,de regels nu eenmaal zo in elkaar zitten.’’ De partijen werken volgens hem binnen de regels. ,,Alleen komt het niet zo vaak voor dat je de mazzel hebt om stikstofproductie met andere bedrijven te kunnen ruilen, waardoor iets mogelijk wordt. Het is geen truc. Dit mag gewoon, dus het kan doorgaan.’’ Fackeldey begrijpt de opwinding van de partijen GroenLinks en PvdD. ,,Maar we moeten ons als provincie ook aan de regels houden. Als overheid moet je ook betrouwbaar zijn. Bovendien willen we in het algemeen ervoor zorgen dat stikstof-uitstoot naar beneden gaat. Daar gaan de windmolens op lange termijn aan bijdragen.’’

Niet goed op de hoogte

,,Blijkbaar zijn GroenLinks en PvdD niet goed op de hoogte’’, zegt Initiatiefnemer Wim Luyckx van Windpark Groen. ,,De opmerkingen over dat dit een truc zou zijn, vind ik begrijpelijk maar niet relevant. Het is juist een oplossing die voldoet aan de wettelijke en juridische kaders. De regels voor stikstof zijn op veel onderdelen onduidelijk en we moeten toch zoeken naar een oplossing, als we verder willen.’’

Ondanks dat er bij de provincie en in de Tweede Kamer vragen zijn gesteld, vreest Luykx niet dat de ophef over de constructie een sta-in-de-weg wordt voor het windpark. ,,Ik snap dat het voor buitenstaanders niet logisch lijkt, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon door kan gaan. Deze constructie is in ieder geval geen reden om het project af te blazen. De winst die we behalen in de beperking van stikstof door onze windmolens is bovendien erg groot. Het project is nog steeds in lijn met de uiteindelijke doelen.’’