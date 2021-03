Publiek gaat los op proeffestival in Biddinghuizen: ‘Mensen om je heen, muziek, onwerkelijk’

Proeffesti­val Biddinghui­zen moet de deur openen naar ‘weer veel meer’

17 maart Als je op het affiche afgaat, zou je een festival vermoeden in Biddinghuizen. Met grote namen op zaterdag (dance-dj's Reinier Zonneveld, Joris Voorn en Nicky Elisabeth) en op het zondagse popevent (onder andere Chef’Special, Jett Rebel en Maan). Net Lowlands. Dus niet. Het terrein in de polder is podium van proeven, die de weg moeten wijzen naar ‘veilige festivals’ waar corona geen vat op kan krijgen.