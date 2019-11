Puin, dode huisdieren, speelgoed: te veel rommel in ondergrondse containers Dronten

De meeste Drontenaren doen het goed, zegt de wethouder. Zij gebruiken de containers voor restafval, zoals het hoort. Een kleine groep heeft daar maling aan en stopt werkelijk van alles achter de klep. Siepel: ,,Tegels uit de badkamer, complete struiken, dode huisdieren, buitenspeelgoed... Je wilt niet weten wat we allemaal aantreffen’’.

Zzp‘ers

Onwetendheid? Er zal echt wel eens iemand een foutje maken, geeft hij aan. Maar niet in het geval van eerdergenoemde voorbeelden. ,,Dat gebeurt bewust. Zo hebben we aanwijzingen dat zzp‘ers die, voordat ze thuis aan de stamppot schuiven, nog even hun bus legen in de container’’. Ook krijgt de gemeente meldingen als: ,,Elke vrijdag tussen 15.00 en 15.15 uur staat er een busje bij de container in mijn straat.’’ Met het verzoek om op te treden.

Quote We weten wél hoe vaak de klep van de container open gaat Roelof Siepel , Wethouder Dronten

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De gemeente kan een overtreder vermanend toespreken, maar mag geen sancties opleggen, zegt de wethouder. Daarnaast houdt de gemeente niet bij hoe vaak en waarvoor de pashouders de containers gebruiken. Drontenaren mogen, kortom, onbeperkt en anoniem ondergronds afval storten. Siepel: ,,We weten wél hoe vaak de klep open gaat. Op basis daarvan krijgen we een seintje: de container is bijna vol.’’

Het aantal overtreders valt dus wel mee, maar de hoeveel ‘fout’ afval is te groot. En daar wil de gemeente volgend jaar iets aan doen, kondigt Siepel aan. Maar wat? Het bijhouden van de hoeveelheid afval per huishouden is wat hem betreft niet aan de orde. De gemeente heeft uitgesproken om zo weinig mogelijk vast te leggen, zegt hij. ,,Geen big brother’’.

Opleggen boete

Wat dan wel? Het beperken van het gebruik van de containers is ‘de meest eenvoudige’ oplossing, wat de wethouder betreft. Oftewel: 1 of 2 keer keer per dag afval storten in plaats van pakweg 15 keer ‘die klep open te trekken’. Hij noemt ook het opleggen van een bestuurlijke boete aan overtreders als mogelijkheid. ,,Maar daar zal de gemeenteraad ook iets van vinden’’. Het inzetten van controleurs kan ook. Maar dat kost weer geld en de gemeente moet de komende tijd op de centen letten.

Met het probleem van de ongewenste afvaldump wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan dit hoofdpijndossier. Bij de voorbereiding en plaatsing van de containers ging de afgelopen jaren al het nodige mis. Zo bleek vorig jaar uit extern onderzoek dat de kosten voor zowel de installatie als het jaarlijks onderhoud veel duurder zijn uitgevallen. Het college erkende schuld. ,,Het is onder stoom en kokend water gerealiseerd”, zei toenmalig wethouder Jaap Oosterveld over de operatie.