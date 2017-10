'Puinhoop', 'onnozel', 'stuitend': CDA staat er alleen voor in Dronten

Het CDA in Dronten staat er helemaal alleen voor na het opstappen van haar twee wethouders. De rest van de gemeenteraad trekt de handen af van de partij en spreekt van een 'onherstelbare breuk in de coalitie'. ,,Het CDA heeft er een grote puinhoop van gemaakt.''

Quote Te onnozel voor woorden GroenLinks Quote Een grote puinhoop van gemaakt VVD Zichtbaar aangeslagen verlaat CDA-fractievoorzitter Jan Klopman donderdagavond de raadszaal. Snoeihard is zijn partij aangepakt door de andere fracties. Een zeldzaam grimmige vertoning in Dronten. Het CDA heeft er een grote puinhoop van gemaakt, betoogt de VVD. De partij heeft zich 'te onnozel voor woorden' gedragen, schampert GroenLinks. En het gebrek aan zelfreflectie is 'stuitend', doet Leefbaar Dronten er een schepje bovenop. Het CDA-bolwerk dat Dronten decennia was, is van alle kanten onder vuur genomen. De ooit zo stevige muur afgebrokkeld.

Het botert niet na de Vis-kwestie

Een bestuurscrisis is uitgelopen op een politieke chaos. En dat in slechts anderhalve dag. Dronten maakt verwarrende tijden door. Volkomen onverwachts stappen de CDA-wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan woensdagmorgen op. Opmerkelijk, want Vis bungelt omdat hij de raad verkeerd heeft geïnformeerd in de payroll-kwestie. Volgens de twee botert het niet binnen het college en is er van alles mis binnen de gemeentelijke organisatie. De CDA-fractie roept meteen op tot een onafhankelijk onderzoek om te kijken wat er mis is - óf er iets mis is.

'Zoek de fout bij jezelf'

Dat laatste wordt het CDA niet in dank afgenomen door de andere partijen, blijkt donderdagavond in een spoeddebat. Vis was toch verantwoordelijk voor de interne organisatie bij de gemeente? Geeft de ex-wethouder zichzelf daarmee geen onvoldoende? En heeft Vis onlangs niet zijn excuses aangeboden aan raad, college en inwoners voor zijn missers in de payroll-kwestie? En dan nog dit: is het niet raar dat Klopman 'volkomen verrast' was door het opstappen van beide wethouders? De raad wil maar zeggen: CDA, zoek de fout bij jezelf.

Onherstelbare breuk

Klopman houdt het kort als hij zegt dat het CDA het collegeprogramma blijft steunen en zich 'constructief' zal opstellen in de resterende maanden van deze raadsperiode. Daar nemen VVD en Leefbaar Dronten, de overige coalitiepartijen, geen genoegen mee. ,,Het CDA heeft zichzelf buitenspel gezet'', zegt Irene Korting (VVD). Even later ligt er een motie op tafel van alle partijen, minus het CDA, waarin wordt gesproken over een 'onherstelbare breuk in de coalitie'. Het CDA wil nog wel, maar de rest van de raad heeft het even gehad met de grootste partij in Dronten.