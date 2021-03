Ravage na ernstig ongeval in Swifterbant: : één zwaargewonde

video Maurice stemt vandaag op zijn 18-jarige verjaardag voor het eerst en samen met de burgemees­ter van Dronten

17 maart Voor het eerst mogen stemmen, in coronatijd en ook nog samen met de burgemeester. Het is een bijzondere dag voor Maurice Emous uit Dronten, die vandaag 18 jaar is geworden. ,,Eerst twijfelde ik of ik wel zou mogen stemmen, maar toen ik de stempas kreeg was het wel duidelijk.’’