Rechter beslecht slepende broedertwist in Dronten: Tarek en Hashem moeten bedrijfspand verkopen

Met een uitspraak van de rechter in Lelystad lijkt nu dan eindelijk een einde gekomen aan een slepend conflict tussen de broers Tarek en Hashem D.. De twee hebben samen een bedrijfspand aan Het Ruim in Dronten, maar kibbelen er al jaren over. De rechter heeft nu beslist: ze moeten de boel verkopen.