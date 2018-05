Record voor Opwekking: 75.000 bezoekers naar Biddinghuizen

,,We kijken terug op een heel mooi weekend", zegt woordvoerster Maartje Dekens. ,,Er waren geen incidenten en de sfeer was goed. Zondagmiddag kregen we 53.000 bezoekers over de vloer bij de populaire sing-in."

Beleving

Vier dagen lang stond het festivalterrein bij Walibi in het teken van 'One way, leven met Jezus door de kracht van de Heilige Geest'. Vergeleken met vorig jaar kwamen tienduizend meer geloven naar Flevoland, om het pinksterfeest te vieren. De jaren daarvoor schommelde het bezoekersaantal rond de 50.000 gelovigen. Heeft Dekens een verklaring voor deze groei? ,,In christelijk Nederland gaat het steeds meer om beleving", zegt ze.

Quote Gelovigen zoeken ontmoeting en saamhorig­heid, los van de kerkgren­zen Maartje Dekens Dekens vervolgt: ,,Mensen krijgen het verlangen om vanuit hun gevoel en hart met het geloof bezig te zijn. Je ziet dat traditionele kerken steeds meer charismatische invloeden krijgen. Daar komt bij dat Opwekking geen kerk is. Hier komen gelovigen uit heel het land en uit verschillende kerken samen. Zij zoeken ontmoeting en saamhorigheid, los van de kerkgrenzen."

Kamperen

Opwekking trekt traditioneel veel gezinnen. Zij komen als daguitje naar de conferentie, of blijven het weekend kamperen. Ook dit jaar sliepen zo'n 20.0000 gelovigen in tenten en caravans. Na het slotconcert van Trinity op maandagmiddag vertrokken zij vanaf het festivalterrein.

De massale uittocht zorgde voor lange files op de Spijkweg richting Elburg en Harderwijk. Er zijn dit jaar extra uitwegen om de bezoekersstroom de weg op te helpen, weet Dekens. Volgens haar is dat te merken. Het is erg druk met auto's, maar zeer geleidelijk kunnen de bezoekers terug naar huis. ,,Wel raden we iedereen aan om voldoende water mee te nemen in de auto", aldus de woordvoerder. ,,Het is warm, dus de temperatuur in de auto kan snel oplopen." De zomerse temperaturen zorgden dit weekend niet voor problemen.

