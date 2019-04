Regiotaxi Flevoland in andere handen

Het contract dat provincie Flevoland en de deelnemende gemeenten daarvoor met de vervoerders hebben gesloten heeft een looptijd van zes jaar. Gebruikers van de regiotaxi zullen van de wijziging vrijwel niets merken, verzekert een woordvoerder van de provincie Flevoland.

Telefoonnummer

Reizigers met een WMO-pas worden uiterlijk eind volgende maand persoonlijk geïnformeerd over de samenwerking met de nieuwe vervoerders en met eventuele wijzigingen in het gebruik van de regiotaxi. Vast staat al wel dat het reserveren van ritten via hetzelfde telefoonnummer en email-adres zullen verlopen als nu het geval is.

Op dit moment zijn vier verschillende partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van de regiotaxi dienstverlening. De mobiliteitscentrale van Connexxion Taxi Services coördineert de ritten, die worden uitgevoerd door Van Slooten, Vloettax en Taxicentrale Zwolle. Omdat het contract afliep was een nieuwe aanbesteding nodig.

Trots

„Ik ben ontzettend trots dat we deze opdracht gewonnen hebben”, zegt directeur Jos Poortinga van Munckhof. „De provincie heeft voor ons gekozen op basis van ons gedegen implementatieplan, de wijze waarop we onze organisatie ingericht hebben en hoe we de communicatie gaan invullen. Het is een mooie uitbreiding van ons werkpakket.”

Pendeldiensten

Munckhof is gespecialiseerd in personenvervoer en zakenreizen. Het bedrijf is actief in onder meer zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rond evenementen en vervoer voor onderwijsinstellingen. Het bedrijf heeft 2000 medewerkers in 23 vestigingen en vervoert met 2900 voertuigen dagelijks zo’n 30.000 mensen.