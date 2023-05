René legde speciaal buitensportveld voor Koningsdag aan (en dat is lang niet de enige): ‘Voelen ons beetje miskend’

vierde klasse ‘t Harde bezwijkt niet onder druk, en haalt voor eigen publiek het kampioen­schap binnen

Het podium was al opgebouwd, de shirts gedrukt en het dorp was uitgelopen. Iedereen was klaar om het kampioenschap van ‘t Harde te vieren. Daarvoor moest de ploeg alleen nog wel even winnen van Noord Veluwe Boys en dat gebeurde ook. Na een wankele beginfase was de eindstand ruim voldoende voor de titel: 2-0.