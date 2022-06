Rianne Jacobs uit Dronten verkozen tot Zakenvrouw van het Jaar in Flevoland

Update Apeldoor­ner (39) vermist tijdens Opwekking in Biddinghui­zen: ‘Zoeken naar speld in hooiberg’

Een 39-jarige Apeldoorner is vermist sinds hij het festival Opwekking in Biddinghuizen bezocht. In de nacht van zaterdag op zondag vertrok hij uit de tent waarin hij sliep, nadat hij eerst allerlei religieuze teksten riep.

8 juni