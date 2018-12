Rij voor poort op eerste schaatsdag Flevonice

VideoHet geduld van de schaatsliefhebbers werd flink op de proef gesteld, maar woensdag was het eindelijk zover: Flevonice in Biddinghuizen opende haar deuren.

Leden van schaatsclub Zaltbommel zijn op deze ochtend al vroeg in de auto gestapt om af te reizen naar Flevoland. Ze hebben de berichten rond de ijsbaan nauwlettend gevolgd en kregen dinsdag eindelijk het verlossende woord: de baan ging open. Zo rond de klok van 7.45 stappen ze in de auto, om een uur later voor de poort te staan wachten.

,,Als je dit ziet, dan is het toch een geluk dat je niet meer hoeft te werken”, glundert Henk van Meurs. ,,Ik kom drie keer in de week van Zaltbommel naar Biddinghuizen. Op maandag, woensdag en zaterdag, want dit is het allermooiste.”

Rij

De echte liefhebbers weten de weg naar Flevonice op de eerste dag van het seizoen direct te vinden. Er stond om 9.00 uur een rij voor de poort en gedurende de ochtend komen er steeds meer naar de polder. Van heinde en verre, om eindelijk weer te schaatsen in de buitenlucht.

,,Je merkt dat iedereen hartstikke enthousiast is, want ze hebben er best even op moeten wachten”, weet woordvoerder Monique Zuijdwijk. ,,Ondanks de omstandigheden ligt er een goede kwaliteit ijs. Zaterdag hebben we een toertocht en het lijkt erop dat die door kan gaan.”

Eerste schaatsers bij FlevOnice in Biddinghuizen. Een kleine week later dan gepland is ijsbaan FlevOnice in Biddinghuizen geopend voor het publiek.

Beleving

Terwijl ook een bus met scholieren uit Putten neerstrijkt op de parkeerplaats van de openluchtijsbaan, daalt Wim Bakker uit 't Harde neer op een bankje. Hij puft wat uit, want de eerste rondjes zijn best zwaar. ,,Ik ben al een paar keer in Dronten geweest, maar deze beleving is heel anders. Dit voelt als natuurijs, het is een stuk zwaarder", zegt de schaatser, die in training is voor de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.

En dat is ook direct wat het meeste opvalt. Niet alleen Bakker is in training op de net opengestelde baan, dat geldt voor veel meer van zijn collega’s. Neem Johan en Hans, die uit Tubbergen zijn gekomen om de ijzers onder te binden. Anderhalf uur sturen, honderd kilometer schaatsen, en weer anderhalf uur terug.