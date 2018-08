Roggebotstaete zet in op voedselbewustzijn

Toch bleef er op Roggebotstaete genoeg over om in de praktijk nieuwe ideeën te vergaren op gebied van natuurlijk voedsel en natuurlijke landbouw. Op Roggebotstaete was de wisselwerking natuur, voedsel, gezondheid verpakt in het thema ‘Proef natuur!’ Dit kwam mede tot uiting in de workshop brood bakken met graan van eigen bodem in de steenoven van Roggebotstaete. Een combinatie van praktisch doen en verwerven van kennis over de werking van granen in het lichaam.