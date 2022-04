Ronald (48) vulde gasflessen en zorgde voor explosie: ‘Ik wist wel dat ik die eigenlijk niet mocht vol tanken daar, maar deed het toch’

Ligt daar nou een schip klem in de Ketelsluis bij Dronten? ‘We zijn bezig met de waaierdeu­ren’

Het is een opmerkelijk gezicht: een binnenvaartschip dat klem lijkt te liggen in de Ketelsluis, ten noorden van Dronten. ‘We zijn bezig met de waaierdeuren’, vertelt Ewald Verdaasdonk als hij van het schip op kant is geklauterd. Wat voor dingen?

3 maart