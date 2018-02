Sander Nuij is 'oude man' na 15 uur in de slagkooi

Langzaam herpakt hij zich, maar als hij 's middags deze krant te woord staat dan kan hij nog amper zijn armen bewegen en heeft hij een stijve nek. ,,Ik ben nog aan het bijkomen'', zegt hij met een grimas. Tja, je moet wat over hebben voor het goede doel. Het Vergeten Kind, dáárvoor heeft Nuij zich van 7.00 tot 22.00 uur in het zweet gewerkt in kinderspeelparadijs Avontura.

Muziek harder

Nuij had het zaterdag ook moeilijk, maar dan op een andere manier. De eerste uren ging het nog wel, zegt hij, maar 's middags kreeg hij het moeilijk. ,,Ik had last van mijn armen.'' Het laatste uur kwamen er veel mensen kijken en ging de muziek harder. ,,Dat gaf me de energie om het af te maken.'' Tot dusver heeft hij 1600 opgehaald, dankzij sponsors en de collectebus. Zijn doel is 2000 euro. ,,Ik hoop dat er nog wat binnenkomt.''