Saneren asbestloodsen Swifterbant loopt vertraging op

Gemeenten in Oost-Nederland hijsen de regenboog­vlag (maar niet overal)

11 oktober Op een aantal gemeentehuizen in de regio wappert de regenboogvlag vandaag als symbool voor Coming-Out-dag: een lesbienne, homo, biseksueel of transgender (lhbt) zou openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uit moeten komen. De Stentor heeft een rondvraag gedaan bij een keur aan gemeentes in de regio: hangt de vlag? Waarom wel of niet?