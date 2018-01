Schaatsen op de ijsbaan van Leisure World tijdens laatste vakantiedagen

Nog even van de laatste vakantiedagen genieten. Samen met haar broertje Rens is de 11-jarige Kyra Mulder vandaag op de ijsbaan van Leisure World in Dronten al schaatsend de vakantie uitgegaan. Terwijl opa en oma aan de zijlijn stonden te kijken.

De kerstvakantie loopt voor velen op zijn einde. Die twee weken vliegen om. Dat is ook niet gek want er is genoeg te doen. Terwijl de ijsbaan van Leisure World normaal gesproken per dag twee dagdelen geopend is, kon er in de vakantie de hele dag geschaatst worden. En daar maakten mensen goed gebruik van. ,,We hebben veel meer bezoekers gehad”, zegt manager Yvonne Odema van de ijsbaan. ,,Wel een verdriedubbeling van het aantal dat we normaal gesproken hebben. Er zijn vooral veel gezinnen geweest maar ook vaak opa’s en oma’s met kleinkinderen.”

Zo ook Harmke en Roelof Mulder met hun kleinkinderen. Terwijl de kinderen Rens en Kyra rondjes schaatsen, kijken zij toe. Want zelf schaatsen doen ze niet meer. Maar met z’n tweeën de kinderen toekijken vinden ze leuk. Het is een gezellig dagje uit. Kyra en Rens zijn al eerder deze week wezen schaatsen. Kyra: ,,Toen waren we met onze ouders. Papa schaatst heel veel. Die heeft zelfs eens met een tour van tweehonderd kilometer meegedaan. Vorig jaar heb ik hier meegedaan aan de appelflaptocht. Toen heb ik 25 kilometer geschaatst voor een appelflap.”

Stroomstoring

Voor de ijsbaan was het woensdag nog wel even spannend. Vanwege de korte stroomstoring ’s ochtends in heel Flevoland, was alle apparatuur bij de ijsbaan uitgevallen. Hierdoor liepen de luchtkussens aan de zijkanten leeg en begon het ijs te smelten. ,,Maar gelukkig hebben we alles op tijd weer aan de praat gekregen en kon er nog gewoon geschaatst worden op het ijs”, zegt manager Odema. ,,Dat was een opluchting want op zo’n vakantiedag waar veel bezoekers komen, willen we natuurlijk niet gesloten zijn.”

Ook op andere plekken was het extra druk deze vakantie. Bijvoorbeeld in de tropische tuinen van de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Daar kwamen de afgelopen twee weken zo’n duizend mensen per dag. ,,We zitten iets boven het bezoekersaantal van de vorige kerstvakantie”, stelt Femke Kroese. ,,Dat komt waarschijnlijk door alle uitbreidingen. We hebben de afgelopen twee jaar een speeltuin, bloementuin en jungletheater erbij gekregen.” Dankzij die vernieuwingen brak de Orchideeën Hoeve vorig jaar haar bezoekersrecord. In 2017 trok het park 254.000 bezoekers aan. Een stijging van 9 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Waar deze vakantie ook veel kinderen op zijn afgekomen is de indoorspeeltuin Avontura in Dronten. ,,Het weer zat ons heel erg mee”, zegt teamleider Karin taal van Avontura. ,,Het was slecht weer. Dan komen veel kinderen hier binnen spelen.” Voor de kinderen is het een leuk dagje uit, maar voor de ouders wat minder. ,,Ik zit hier dan een paar uur niks te doen”, zegt Mandy Wesselink. ,,Echt heel saai. Maar mijn zoon vindt het hier zo leuk. Daar doe ik het voor.”