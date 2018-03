Schade aan bussen door te hoge drempels in Biddinghuizen

Te steil voor de bus, die nieuwe verkeersdrempels in het centrum van Biddinghuizen. En dat is reden voor vervoerder Connexxion om het centrum van het dorp voorlopig te mijden. Tot irritatie van de bewoners.

,,Het loopt uit de hand'', zegt woordvoerder Herman de Gooijer van Connexxion in een reactie. ,,Onze bussen lopen te veel schade op door die drempels in De Baan. Daarom rijden we niet meer door het dorp heen.'' Ook burgers hebben last van de drempels, die afgelopen najaar zijn aangelegd. 'Zelfs bij 10 kilometer per uur kraakt mijn auto (...) Deze drempels hebben echt schade aan mijn auto toegebracht, kan ik dat verhalen op de gemeente?' schrijft iemand op de Facebookpagina van Dorpsbelangen.

Buiten werking

Connexxion heeft maatregelen genomen: geen bussen meer in het dorp tot de drempels zijn aangepast. De haltes in het centrum zijn afgelopen weekend buiten werking gesteld. Bij het begin van het dorp is een tijdelijke halte gemaakt. Dát is voorlopig de op- en uitstapplek voor de passagiers.

Dorpsvoorzitter Willem Feiken heeft hier grote moeite mee. ,,Nu moet je de fiets pakken of een stuk lopen als je in het centrum woont en de bus wil nemen. Vooral vervelend voor ouderen. Of we hier klachten over krijgen bij Dorpsbelangen? Jazeker, veel klachten.'' Hij heeft maandag meteen contact opgenomen met de gemeente Dronten. Daar was het probleem al bekend, zegt hij. ,,Ze willen zo snel mogelijk de drempels aanpassen.''

Vorst

Eerst leek het april of mei te worden. Na aanhoudende klachten gaat het komende week mogelijk al gebeuren. Als de vorst geen roet in het eten gooit. ,,Goed nieuws'', zegt Feiken donderdagmiddag. ,,Ik heb de brief van de gemeente net binnen.'' Dronten kan zelf overigens niet reageren. Volgens Feiken worden de drempels niet verlaagd, maar krijgen ze een langere en dus minder steile aanloop. De Gooijer is aangenaam verrast door de aangepaste planning. ,,Volgende week al? Daar ben ik blij mee. Wij dachten dat het later zou worden in verband met de levertijd van materialen.''

Feiken hoopt maar dat automobilisten voorzichtig over De Baan rijden nadat de drempels zijn afgevlakt. ,,Natuurlijk willen we graag een bus in het dorp hebben, maar om mij had deze aanpassing niet gehoeven. Hoge drempels zijn goed voor de verkeersveiligheid. Je ziet auto's écht afremmen nu.''