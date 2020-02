Scheiding van rust en lawaai rond Biddingringweg in Dronten op komst dankzij nieuw asfalt

De Biddingringweg in Dronten, tussen de Elburgerweg en de Dronterweg, krijgt later dit jaar geluidsreducerend asfalt. Daardoor moet het stiller worden in de omgeving. Maar omwonenden, die al jaren geluidsoverlast ervaren, zijn halfblij met het besluit van de provincie Flevoland. Want de aanleg van stiller asfalt is voor slechts een deel van de huishoudens een oplossing.