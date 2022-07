Schrijver Diederik Prakke komt naar bibliotheek Dronten

Feest in De Meerpaal levert 19.000 euro op voor goede doelen in Dronten

Below Zero, een feest dat onlangs plaatsvond in De Meerpaal in Dronten, heeft 19.000 euro opgeleverd voor goede doelen in Dronten. Deze eerste editie werd georganiseerd door Tafelronde 168, het leeuwendeel van de opbrengst gaat naar het Betty Dekker Fonds uit Dronten.

17 juni