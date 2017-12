Serious Dorpsfestival brengt 2100 euro op

Loyd (27) incasseert onbetaalde rekening desnoods via Snapchat

21 december Rekening niet betaald? Loyd Hendriks (27) van incassobureau Straetus stuurt geen acceptgiro, maar belt op uw nulzes. Of hij appt. Stuurt een bericht via Snapchat. Valt u lastig via Instagram, Google Hangouts, Twitter of Facebook. ,,90 procent van iedereen die we willen vinden online, die vinden we.’’