Shaad (16) is slachtoffer van afgrijselijk kart-ongeluk in Walibi: ‘Een tiener moet niet met angst leven’

Buitenzwem­bad in Dronten weer open tijdens lockdown: vanuit hele regio interesse van zwemmers

19 januari Het particuliere buitenzwembad bij wellnesscentrum De Kemenade in Dronten mag ondanks de lockdown open. In december moesten de deuren nog noodgedwongen dicht. Vanuit de hele regio is interesse. ,,Wat ze in Amsterdam kunnen, kunnen wij in Dronten ook”, zegt eigenaar Rob van Kemenade.