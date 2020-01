Slachtoffer steekpartij in ‘Polenhotel’ Dronten wijzigt ineens verklaring: ‘Het was toch níét mijn huisgenoot’

Toevallige voorbijgan­gers helpen inbrekers in Kampen te pakken, politie vol lof: ‘Uitstekend’

16:20 De arrestatie van twee inbrekers in een school in Kampen afgelopen weekend kwam voor een deel tot stand na hulp van twee burgers die toevallig in de buurt waren. De politie spreekt grote dank uit naar de twee en zegt best vaker gebruik te willen maken van voorbijgangers. ,,Wij konden een paar ogen extra goed gebruiken.”