Sloop ‘mogelijk waardevolle’ gebouwen in Biddinghuizen valt slecht bij Heemschut: ‘Wéér een punt van zorg’

Gekapte populieren langs provincia­le weg bij Kamperei­land tóch nog vervangen, maar... waar?

De 220 populieren die in 2019 werden gekapt langs de Frieseweg (N765) bij Kampereiland, worden alsnog vervangen. De provincie was dat vergeten. Nu worden dus alsnog nieuwe bomen geplant, maar herplant langs de Frieseweg ligt ‘niet voor de hand'. De provincie kijkt naar het ‘hele areaal'. Het kan dus maar zo zijn dat de nieuwe bomen in pak 'm beet Haaksbergen worden neergezet.

18 januari