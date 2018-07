Snel internet deel Flevoland weer stap dichterbij

Betaalbaar

De afgelopen maanden zijn er al verkennende gesprekken geweest in het gebied over het snelle internet. Daaruit is gebleken dat, vanwege de enorme afstanden tussen de woningen, de aanlegkosten in het gebied hoger zijn dan in andere buitengebieden. Hierdoor worden abonnementskosten voor de afnemer zo hoog dat een aansluiting te duur is. Om de aansluiting voor voldoende afnemers betaalbaar te maken én daarmee aanleg van het netwerk voor de marktpartij aantrekkelijk te maken, is medefinanciering gewenst. De provinciale Staten van Flevoland hebben besloten hiervoor geld te reserveren.