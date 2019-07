SP Dronten bundelt 65 klachten over woningcorporatie OFW in zwartboek

Samen met een aantal huurders staat de SP-fractie in de Dronter gemeenteraad vrijdagochtend op de stoep bij woningcorporatie OFW met een zwartboek onder de arm. Daar staan 65 ‘serieuze klachten’ in beschreven van huurders. De aanbieding gaat gepaard met eisen voor verbetering van de communicatie en een verzoek om een gesprek over de klachten.

Het zwartboek is een bloemlezing van klachten die zijn opgehaald tijdens drie informatieavonden in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. De SP besloot tot een inventarisatie nadat haar in november vorig jaar duidelijk was geworden dat er veel onvrede is onder de huurders en dat die onvoldoende werden gehoord door de woningcorporatie.

Volgens fractievoorzitter Peter Duvekot zijn de klachten in drie groepen onder te verdelen. „Op de eerste plaats laat de communicatie van de OFW naar huurders in veel gevallen te wensen over. Mensen komen met vragen en problemen niet snel op de juiste plek binnen de organisatie terecht, of worden zelfs op een vervelende manier te woord gestaan”, aldus Duvekot.

Witte pakken

Veel klachten gaan over renovaties, waarvan de planning te wensen overlaat. Daardoor blijven mensen voor niets thuis. „Probleem is ook dat OFW het geen renovaties noemt, maar moderniseringen”, zegt Duvekot. Daardoor is er geen sprake van voorzieningen voor de huurders, zoals tijdelijke herhuisvesting of noodsanitair. „Je schrikt je echt een hoedje als er ineens mannen in witte pakken je huis binnenstappen om asbest te verwijderen. En het is ook heel vervelend dat je daardoor een hele week niet op je bovenverdieping mag komen.”

Energielabels

Als derde probleem wordt de toekenning van onterechte energielabels na renovatie genoemd in het zwartboek.

Volgens Duvekot kunnen de klachten voor OFW niet als een verrassing komen. „We hebben OFW hierover ingelicht. Het is dit keer geen verrassingsaanval, zoals we ook wel eens doen. De huurders nemen we mee omdat we afspraken willen maken voor een gezamenlijk gesprek over de problemen.”

In gesprek

OFW is wel tot een gesprek bereid, reageert de nieuwe manager Wonen, Nathalie Crone. „Met huurders die hun klacht niet anoniem hebben ingediend gaan we in gesprek om te kijken wat we kunnen doen.”