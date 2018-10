SP Dronten vermoedt grote problemen bij onderhoud huurwoningen

Ernstige mankementen met de ventilatie, hardnekkige schimmelgroei en onleefbare woningen door groot onderhoud. De SP in Dronten wil meer weten over de werkwijze van woningcorporatie OFW en houdt een inloopavond.

,,Officieel kregen we drie klachten binnen. Ons gevoel is dat de problemen groter zijn", zegt fractievoorzitter Peter Duvekot. ,,Dat blijkt uit reacties, nadat we dieper in het onderwerp zijn gedoken.”

Structureel

Via de inloopavond wil de SP een beter beeld krijgen van de klachten over het onderhoud van sociale huurwoningen. ,,Als het er daadwerkelijk drie zijn, kun je zeggen: handel het individueel af. Mijn idee is dat het er meer zijn en dan is dus sprake van een structureel probleem", legt Duvekot uit. ,,Als er na de inventarisatie meer duidelijkheid is willen wij in gesprek met OFW.”

De inloopavond is op maandag 5 november tussen 18.30 en 21.30 uur in jongerencentrum Nirwana aan Educalaan 39b in Dronten.

‘Politieke stijl’

Wat vindt OFW van deze publiekelijke actie? ,,Het is hun politieke stijl”, zegt directeur-bestuurder Truus Sweringa. Duvekot erkent dat het een ‘behoorlijke stap’ is. Sweringa herkent zich niet in de klachten. ,,Het is alsof de SP een probleem creëert”, vindt zij. ,,Na de inventarisatie wil ik over de uitkomsten met de partij in gesprek. Ik ben benieuwd waar de SP mee komt.”