SP haakt aan bij coalitie Dronten: ‘Inwoners mogen niet meer vastlopen in procedures’

Na liefst 41.000 aanmeldingen hebben van vrijdag tot en met zondagochtend zo’n 200 proefslapers een weekend lang vijftig pas opgeleverde appartementen op het nieuwe bungalowpark ‘EuroParcs De IJssel Eilanden’ getest. Er was volop tevredenheid, maar verbeterpunten waren er ook. ,,Het was jammer dat er geen haakjes in de badkamer waren.”

10 april