Speciaalzaken, sportschool of kinderopvang: winkelend Dronten weet wel raad met het steeds legere centrum

Dronken inbreker ‘heeft honger’ en neemt het ervan bij Thuis Eten & Wonen in Dronten: ‘Hij probeerde net een eitje bakken’

Een man had zondagochtend vroeg zo’n honger dat hij besloot in te breken bij Thuis Eten en Wonen aan het Meerpaalplein in Dronten. Moniek Akkerman, medewerkster van het restaurant en de woonwinkel, is er nog beduusd over: ,,Hij had een surprise ei, biertjes, een zakje chips en een flesje wijn en een blikje tonijn gepakt toen hij werd ontdekt.’’

19 januari