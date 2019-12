Speurder naar fraude uit Dronten nu zelf verdacht van rommelen met facturen

De eigenaar van een recherchebureau uit Dronten die opdracht had anderen onder meer op fraude te betrappen, is nu zelf verdachte. In de rechtbank in Zwolle hoorde hij vandaag 9 maanden cel tegen zich eisen voor fraude. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de 38-jarige Erik de J. voor de duur van vijf jaar het beroep van rechercheur niet meer mag uitvoeren.

Het was de adviseur van De J. die ergens in 2016 onraad rook omdat facturen niet leken te kloppen. Navraag leerde dat die facturen nooit door de desbetreffende bedrijven verstuurd waren. De man schakelde de FIOD in. Volgens het OM blijkt uit het onderzoek van de FIOD inderdaad dat er flink gefraudeerd is.

Valse facturen

Het recherchebureau, dat onder meer fraudeurs opspeurde, kreeg onterecht zeker 86.000 euro te veel aan belasting terug dankzij die valse facturen. Maar De J. wist van niets, zei hij. Voor de administratie had hij immers een medewerkster in dienst, die hulp kreeg van de adviseur. Een accountant keek bovendien mee. ,,Ik ben blind afgegaan op mijn adviseur’', zei hij. Ook zou een deel van de administratie verloren zijn gegaan bij een brandje naast zijn kantoor. ,,Mijn ex-vrouw betichtte me ervan dat ik de boel in de fik had gestoken’', zei de verdachte.

Zwijgrecht

Die adviseur was ook in de rechtszaal aanwezig om, met tegenzin, gehoord te worden. Maar hij bevestigde juist het verhaal dat hij al tegen onderzoekers van de fiscus had verteld. De J. had zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht. In de zaal bekende hij slechts één factuur vals in de administratie opgenomen te hebben.

De officier van justitie meende dat alle onderzochte facturen op dezelfde wijze in de administratie verwerkt waren. Met andere woorden: De J. heeft het exact zo met de andere facturen gedaan. Ze vond een celstraf van 9 maanden op zijn plaats, vooral ook gezien het werk dat De J. deed. ,,Hij had een opleiding tot burgerrechercheur. Zijn bureau deed onderzoek naar mogelijke misstanden. Zijn gedragingen tonen een groot gebrek aan integriteit.’' Advocaat Christian Visser bepleitte vrijspraak. De facturen kwamen door toedoen van de accountant in de administratie, zei hij.