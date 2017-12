Spijkweg wordt afgesloten voor onderzoek naar dood Esther Paul

De vrouw uit Almere werd op 30 april door een voorbijganger dood in het Veluwemeer gevonden. Ze lag aan de oever in het water, halverwege de Harderbosweg; de lange dijk aan de Flevolandse kant van het Veluwemeer. Ze bleek vermoord en vervolgens in het water gedumpt .

Weg

Witwassen

Esther Paul zat volgens het Algemeen Dagblad in het criminele milieu. Ze had tot vorig jaar augustus een relatie met een bekende wietcrimineel. Zelf was Paul ook verdachte in twee grote henneponderzoeken. In januari vorig jaar werd ze veroordeeld tot vijf maanden cel voor witwassen van crimineel geld uit wietkwekerijen in onder meer Almere. Volgens de politie zat Esther Paul vlak voor haar dood ondergedoken op camping Rivièra Beach in Biddinghuizen.